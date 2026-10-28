Путин встретился в Кремле с президентом Египта ас-Сиси Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле переговоры со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия - Африка в Москве. Об этом сообщило РИА Новости.

В начале встречи глава государства выразил признательность президенту Египта за решение приехать в российскую столицу для участия в саммите.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что отношения России и Египта развиваются с опорой на принципы уважения и взаимопомощи.

Как писал сайт KP.RU, до этого российский лидер принял в Андреевском зале Кремлевского дворца представителей африканских региональных организаций.

Путин подчеркнул, что для России укрепление отношений с панафриканским объединениями является естественным продолжением долгосрочного курса на поддержание равноправного и взаимовыгодного партнерства с государствами Африки.