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НовостиПолитика28 октября 2026 17:12

Путин встретился в Кремле с президентом Египта ас-Сиси

Путин поблагодарил президента Египта за решение приехать в Москву на саммит Россия - Африка
Сергей ГАПЧУК
Путин встретился в Кремле с президентом Египта ас-Сиси

Путин встретился в Кремле с президентом Египта ас-Сиси

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле переговоры со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия - Африка в Москве. Об этом сообщило РИА Новости.

В начале встречи глава государства выразил признательность президенту Египта за решение приехать в российскую столицу для участия в саммите.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что отношения России и Египта развиваются с опорой на принципы уважения и взаимопомощи.

Как писал сайт KP.RU, до этого российский лидер принял в Андреевском зале Кремлевского дворца представителей африканских региональных организаций.

Путин подчеркнул, что для России укрепление отношений с панафриканским объединениями является естественным продолжением долгосрочного курса на поддержание равноправного и взаимовыгодного партнерства с государствами Африки.