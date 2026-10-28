Захарова жестко ответила на заявления об «Иванах» в Армении: дипломат устроила ликбез губернатору Арушаняну Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге прокомментировала слова губернатора Ширакской области Армении Давида Арушаняна. Дипломат назвала его заявление об «Иванах» недопустимой перепевкой нацистских лозунгов и подчеркнула, что этими высказываниями он оскорбил в первую очередь свой собственный народ.

«Мы считаем подобные неонацистские перепевки, всем известные уничижительные риторики гитлеровцев в отношении славянского населения недопустимыми не то что для представителей власти страны, декларирующей свою истовую приверженность, как они говорят, демократии, но и, в принципе, для образованного человека, который имеет маломальское представление о мировой истории и истории своей собственной страны, своего собственного народа», — уточнила дипломат.

Захарова напомнила, что «Иванами» или «Красными Иванами» фашисты называли советских солдат, не делая различий по национальности, в том числе призванных из Армянской ССР.

В качестве примера дипломат привела маршала Аванеса Баграмяна, дважды Героя Советского Союза, который командовал теми самыми солдатами. В своих воспоминаниях военачальник сам называл себя «Иваном». Захарова заключила, что автор высказывания, возможно, по безграмотности или злому умыслу, унизил прежде всего народ Армении.

Арушанян раскритиковал в соцсетях празднование Дня города Гюмри, организованное оппозиционной партией «Сильная Армения», заявив, что «гюмрийцы — это не ваши Иваны».

Также Захарова назвала необоснованной и агрессивной реакцию премьер-министра Армении Никола Пашиняна на доклад ЕАЭС о последствиях приостановки членства Армении в этом объединении.