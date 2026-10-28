Путин раскрыл количество российских туристов, посетивших Египет в 2026 году

Путин: более 1,2 млн туристов из РФ посетили Египет за первую половину 2026 года Фото: Александр КОЦ.

Более 1,2 миллиона российских туристов посетили Египет за первую половину нынешнего года. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

«За первые шесть месяцев сего года более 1,2 млн наших туристов посетили Египет. За весь 2025 год - около 1,5 млн», - подчеркнул глава государства.

Как ранее писал сайт KP.RU, российский лидер предложил африканским авиакомпаниям начать регулярные полеты в Российскую Федерацию.

В свою очередь первый вице-премьер России Денис Мантуров, что товарооборот Российской Федерации и Узбекистана за семь месяцев вырос на 20%. Мантуров подчеркнул, что важным является тот факт, что взаимная торговля развивается в обоих направлениях.