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НовостиПолитика28 октября 2026 17:35

Bloomberg: Саммит Россия - Африка стал сигналом для политиков Запада от Путина

Влияние России в африканском регионе укрепляется
Сергей ГАПЧУК
Bloomberg: Саммит Россия - Африка стал сигналом для политиков Запада от Путина

Bloomberg: Саммит Россия - Африка стал сигналом для политиков Запада от Путина

Фото: REUTERS.

Проходящий в Москве саммит Россия - Африка стал сигналом для западных политиков от президента РФ Владимира Путина. Об этом написало американское агентство Bloomberg.

"Для Путина саммит стал очередной возможностью продемонстрировать ограниченность усилий Запада изолировать Россию из-за конфликта на Украине", - подчеркивается в материале.

Издание отметило, что влияние России в африканском регионе укрепляется, особенно в сферах дипломатии и безопасности. При этом наиболее заметно российское присутствие в странах Сахеля.

Как писал сайт KP.RU, вечером 28 октября на встрече с руководителями ведущих региональных организаций континента Владимир Путин заявил о готовности России помогать Африке в борьбе с такими универсальными вызовами и угрозами современности, как терроризм, трансграничная преступность и наркотрафик.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре отметил, что сотрудничество с государствами Сахеля в военной и военно-технической сферах является важным приоритетом для России.