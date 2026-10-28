Посольство РФ заявило о подрыве Францией контроля над ядерным вооружением Фото: REUTERS.

Привлечение неядерных стран к переговорам по инициативе Франции по ядерному сдерживанию подрывает укрепление контроля над ядерным вооружением. Об этом РИА Новости заявили в посольстве РФ в Париже.

В дипмиссии подчеркнули, что привлечение неядерных стран к военному планированию и учениям в рамках реализации инициативы Франции так называемого "передового ядерного сдерживания" подрывает усилия по укреплению глобальной системы контроля над ядерным оружием.

Как писал сайт KP.RU, ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что у Парижа есть секретный план размещения в европейских странах НАТО французских ядерных ракет, "предназначенных для ударов по городам России". По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон и его генералы считают, что ядерный потенциал США (5000 боеголовок) предназначен главным образом для защиты национальной территории Штатов.

План Макрона состоит в том, чтобы разместить французские истребители с ядерными ракетами по всей Европе.