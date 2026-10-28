МИД: документы саммита Россия — Африка углубят сотрудничество Фото: REUTERS.

На полях третьего саммита Россия — Африка подписан солидный пакет документов, который, как рассчитывают в МИД РФ, станет очередным шагом в формировании правовой базы сотрудничества с ведущими африканскими организациями. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства. Отмечается, что это поможет и дальше углублять партнерство с континентом, и воплощать в жизнь решения, принятые на самом саммите.

В пакет вошли меморандумы о взаимопонимании между правительством России и Восточноафриканским сообществом, Общим рынком Восточной и Южной Африки, а также Секретариатом Африканской континентальной зоны свободной торговли.

Кроме того, стороны договорились о планах действий с Комиссией Африканского союза на 2027–2029 годы, с Общим рынком Восточной и Южной Африки, Сообществом развития Юга Африки и Экономическим сообществом государств Центральной Африки. Иными словами, охват получился широким — от Восточной Африки до юга и центра континента.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на Форуме стран-экспортеров газа, назвал Африку континентом будущего.