Мужчина 41 день дрейфовал в Тихом океане и выжил: кто его спас

Рыбаки из Кирибати спасли 18-летнего жителя Папуа - Новой Гвинеи, который дрейфовал 41 день в Тихом океане за 2 тысячи км от дома. Фото: Sergey-73/Shutterstock/Fotodom

Рыбаки из Кирибати спасли 18-летнего жителя Папуа - Новой Гвинеи, который дрейфовал 41 день в Тихом океане за 2 тысячи км от дома. Об этом сообщила австралийская вещательная корпорация ABC.

В публикации отметили, что Лука Рахан вышел на рыбалку со своим двоюродным братом с острова Бугенвиль в сентябре. В море у лодки отказал мотор и, поскольку не было якоря, ее унесло от берега. В итоге через 41 день лодка была обнаружена местными рыбаками между островами Тарава и Майана за две тысячи км от Бугенвиля.

По данным издания, парень страдал от сильного обезвоживания. Сейчас он в больнице. Его двоюродного брата считают погибшим в море.

Как писал сайт KP.RU, в 2024 году Михаил Пичугин дрейфовал 67 дней в штормовом Охотском море вместе с братом и племянником из-за поломки двигателя лодки. Выжить смог только он один. Путешествие затевалось ради мечты подростка.