МИД России выразил соболезнования родным жертв столкновения поездов в Испании Фото: REUTERS.

Министерство иностранных дел России отреагировало на железнодорожную катастрофу в испанской провинции Толедо. В Москве выразили искренние соболезнования народу Испании, а также родным и близким погибших.

«В Москве выражают искренние соболезнования народу Испании, а также родным и близким многочисленных жертв катастрофы в результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов в провинции Толедо 28 октября», — уточнили в дипведомстве.

По последним данным, жертвами трагедии стали 68 человек. Ещё более 179 пассажиров получили травмы. Цифры продолжают уточняться.

Напомним, что поезд AVE компании Renfe, шедший из Мадрида в Севилью, врезался в состав частного перевозчика Iryo, который стоял на пути. После удара несколько вагонов сошли с рельсов и рухнули с насыпи. Движение по этому участку полностью остановлено.