Мантуров: работа по созданию мобильных огневых групп ведется во всех регионах РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Работа по формированию отдельных мобильных огневых групп, а также по усилению аварийно-восстановительных бригад ведется сейчас во всех российских регионах. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе своего выступления перед сенаторами в Совете Федерации.

"Во всех регионах ведется активная работа по созданию мобильных огневых групп и усилению аварийно-восстановительных бригад", - подчеркнул Денис Мантуров.

Вице-премьер отдельно отметил, что главной задачей при этом является обеспечение безопасности людей и устойчивости экономики. Кроме того, он подеркнул важность сведения к минимуму последствий атак для повседневной жизни российских граждан.

Ранее Мантуров сообщил, что в России определен перечень критически важных объектов в транспорте, энергетике, торговле, а также других отраслях. Представитель кабмина сообщил о разработке решений по их защите.