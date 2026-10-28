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НовостиПолитика28 октября 2026 18:07

Мантуров: работа по созданию мобильных огневых групп ведется во всех регионах РФ

Вице-премьер назвал главной задачей обеспечение безопасности людей
Вениамин ЗАХАРОВ
Мантуров: работа по созданию мобильных огневых групп ведется во всех регионах РФ

Мантуров: работа по созданию мобильных огневых групп ведется во всех регионах РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Работа по формированию отдельных мобильных огневых групп, а также по усилению аварийно-восстановительных бригад ведется сейчас во всех российских регионах. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе своего выступления перед сенаторами в Совете Федерации.

"Во всех регионах ведется активная работа по созданию мобильных огневых групп и усилению аварийно-восстановительных бригад", - подчеркнул Денис Мантуров.

Вице-премьер отдельно отметил, что главной задачей при этом является обеспечение безопасности людей и устойчивости экономики. Кроме того, он подеркнул важность сведения к минимуму последствий атак для повседневной жизни российских граждан.

Ранее Мантуров сообщил, что в России определен перечень критически важных объектов в транспорте, энергетике, торговле, а также других отраслях. Представитель кабмина сообщил о разработке решений по их защите.