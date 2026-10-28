В Воронеже после атаки ВСУ 26 октября повреждены около 100 домов Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО.

В Воронеже в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов 26 октября оказались повреждены почти 100 домов. Об этом официально сообщил мэр города Сергей Петрин.

"Мы продолжаем обследовать дома, поврежденные в ходе атаки БПЛА. Их количество достигло почти сотни", - написал градоначальник в своем канале в "Макс".

По его словам, чтобы максимально оперативно снять вопрос повреждения окон, властями было принято решение выплачивать жителям пострадавших квартир компенсацию за самостоятельно выполненное ими остекление.

Петрин отдельно отметил, что воронежцам, которые самостоятельно, не дожидаясь властей, решили провести ремонт окон, балконных дверей или остекление лоджии, город компенсирует все эти расходы.

Как писал сайт KP.RU, 26 октября губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что до трех увеличилось количество жертв ночной атаки боевиков ВСУ на регион.

СК России завел уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских дронов на Воронежскую область.