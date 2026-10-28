Назван размер средней зарплаты в России в августе 2026 года: сколько заработали россияне

Росстат: средняя зарплата россиян в августе превысила 103 тысячи рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Средняя заработная плата россиян в августе составила 103 тысячи. рублей. Это следует из доклада Росстата "Социально-экономическое положение России".

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2026 г. составила 103 014 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,8%", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что разрыв между средними зарплатами в регионах России превысил 200 тысяч рублей. Так, в июле жители Чукотки в среднем зарабатывали в шесть раз больше, чем жители Ингушетии.

Как писал сайт KP.RU, Минэкономразвития дал прогноз, согласно которому россияне начнут получать примерно в полтора раза больше к 2028 году. Средняя зарплата вырастет на более чем 51%.