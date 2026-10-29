Медведчук: В Испании и Португалии начинают производство вооружений для ударов Киева по РФ Фото: REUTERS.

В Испании и Португалии на фоне недоступности жилья для граждан этих стран и роста стоимости жизни начинается производство вооружений для киевского режима, чтобы атаковать Россию. Об этом председатель Совета Движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной киевским режимом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук написал в авторской статье, опубликованной на сайте движения.

Он отметил, что пока две страны Пиренейского полуострова пытаются справиться с жилищным кризисом и растущей стоимостью жизни, их правительства одновременно все масштабнее входят в военную кооперацию с Украиной.

"За привычной формулой "поддержки Украины" при этом скрывается куда более конкретная история – испанские и португальские компании совместно с украинскими производителями разворачивают проекты в сфере ракетных технологий, ударных беспилотников, систем наведения и других вооружений для нанесения ударов по России", - отметил политик.

Медведчук подчеркнул, что испанская интеграция в украинский ВПК уже оформлена на уровне конкретных промышленных соглашений.

Как писал сайт KP.RU, в апреле этого года Минобороны РФ опубликовало адреса филиалов организаций по производству БПЛА для киевского режима, расположенные в восьми европейских странах.