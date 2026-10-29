Медведчук предупредил Испанию и Португалию о последствиях поставок оружия Киеву Фото: REUTERS.

Председатель Совета Движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной киевским режимом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте движения, предупредил Испанию и Португалию о последствиях поставок оружия Киеву.

Политик отметил, что политический выбор Мадрида и Лиссабона выглядит очень противоречиво. С одной стороны осуждение военных действий в Персидском заливе, с другой стороны втягивание этих стран в конфликт на Украине, что требует денег и сокращение бюджетов на соцнужды.

По его словам, кроме внутренних рисков такой политики, которая приводит к обнищанию населения, существуют еще и внешние риски, о которых на Пиренеях мало говорят.

"Поэтому дальнейшее превращение испанских и португальских предприятий в производственную базу украинских ракет и ударных беспилотников, используемых для террористических ударов по территории России, означает превращения этих производств в законную цель для российских ответных ударов", - сказал он.

Медчедчук подчеркнул, что курс на слияние с украинским ВПК, который обеспечивает атаки на территорию России является дорогим и опасным, и никак не соответствует интересам испанского и португальского народов.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин затронул тему возможных ударов по предприятиям стран, которые поставляют оружие Киеву. Это угроза, которую нужно четко для себя понимать, оценивать и иметь в виду, отметил глава государства.