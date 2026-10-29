Медведчук: курс на слияние с украинским ВПК не соответствует интересам Европы Фото: REUTERS.

Курс на слияние с украинским ВПК не соответствует интересам европейских стран. Об этом заявил Виктор Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте движения "Другая Украина".

По его словам, испанская интеграция в украинский ВПК уже оформлена на уровне конкретных промышленных соглашений.

Кроме того, испанская часть ВПК с Украиной в значительной степени связана с ракетными технологиями и дальнобойными дронами. В то время как Португалия также делает акцент на дальнобойные беспилотные системы.

"Но ведь кроме внутренних рисков такой политики, которая приводит к обнищанию населения, существуют еще и внешние риски, о которых на Пиренеях мало говорят", - заявил он.

Медведчук отметил, что курс на слияние с украинским ВПК, обеспечивающий удары по территории РФ, является дорогим и опасным, а также не соответствует интересам испанского и португальского народов.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские войска в течение ночи нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам транспортной инфраструктуры в Киеве,