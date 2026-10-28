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НовостиПолитика28 октября 2026 18:52

В Кремле прокомментировали позицию Европы в отношении России

Песков назвал деструктивной позицию ЕС о продолжении давления на РФ
Сергей ГАПЧУК
Песков назвал деструктивной позицию ЕС о продолжении давления на РФ

Песков назвал деструктивной позицию ЕС о продолжении давления на РФ

Фото: REUTERS.

Позиция европейских столиц о необходимости продолжения давления на Россию. Об том заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы слышим заявления вчера и сегодня из европейских столиц о необходимости продолжения давления на Россию. Это деструктивная абсолютно позиция...", - сказал он в интервью Первому каналу.

По словам пресс-секретаря президента РФ, она ни к чему хорошему не приведет.

Как писал сайт KP.RU, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что взаимодействие Москвы и Брюсселя носит несистемный характер, Европа требует капитуляции России.

Зам главы МИД РФ отметил, что там, глядя в глаза, утверждают, что вот это и есть основа для долгосрочного урегулирования. По словам европейцев, если будет найдена формула мира по Украине на российских условиях, то это будет капитуляция Западной Европы, подчеркнул дипломат.