Минобороны Турции пригрозило ударами за атаки на торговые суда в Черном море Фото: REUTERS.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что власти страны обеспокоены частыми нападениями на торговые суда в Черном море, отметив, что Анкара сохраняет за собой право ответить на такие атаки. Его слова приводит агентство Reuters.

По его словам, Турция с глубокой тревогой следит за участившимися нападениями на торговый флот. Он призвал стороны конфликта руководствоваться здравым смыслом и строго соблюдать принципы безопасности мореплавания в открытых водах.

Гюлер отметил, что Турция оставляет за собой все законные права, если удары будут нанесены по судам, принадлежащим ей или идущим под ее флагом.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что киевский режим наносил удары по российским торговым судам, танкерам, по торговым судам и танкерам под иностранными флагами, в том числе имеющим отношение к США, также стал уничтожать беспилотниками турецкие торговые суда. Это вызвало ответные действия со стороны России.

Напомним, 16 сентября МУС начал процесс по делу о гибели гражданина Турции Саваша Чакара в результате атаки дрона ВСУ на судно в Черном море. Киев публиковал в своих официальных аккаунтах видеозаписи поражения турецкого судна с использованием беспилотников.