В России могут ввести авиасбор для поддержки поставок самолетов

Комитет ГД по бюджету обсудил введение сбора с авиабилетов в 2027 году Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В России со следующего года могут ввести дополнительный авиасбор для компенсации стоимости лизинга и эксплуатации 258 новых российских самолетов . Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам на проект трехлетнего федерального бюджета.

Из документа следует, что размер сбора может составить 500 рублей при покупке билетов на внутренние рейсы и одну тысячу рублей на международные маршруты.

Разработкой соответствующего механизма во исполнение поручения главы государства занимается Минпромторг РФ. Платеж предназначен для поддержки поставок МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300 в рамках комплексной программы по расширению производства самолетов.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре президент РФ Владимир Путин обозначил три главных приоритета федерального бюджета 2027-2029 годов. По его словам, это социальные обязательства перед людьми, безопасность граждан и укрепление обороноспособности.