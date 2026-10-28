Песков: если в ЕС появляются выступающие за диалог с РФ, это надо поддерживать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Если в Европе появляются политические представители, понимающие необходимость диалога с Россией, то такие начала надо поддерживать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Москва регулярно слышит заявления из европейских столиц о необходимости продолжения давления на Россию.

«Если на этом фоне появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо поддерживать», - сказал Песков, отвечая на вопрос Первого канала.

Представитель Кремля таким образом ответил на вопрос, имеет ли смысл продолжать поддерживать диалог с Европой после негативной реакции некоторых стран на телефонный разговор президенту РФ Владимиру Путину со стороны финского лидера Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре. По словам Стубба, беседа лидеров трех государств готовилась совместно с США и Украиной.