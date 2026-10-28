В Латвии задержали советника премьера по делу о мошенничестве с фондами ЕС Фото: REUTERS.

В Латвии правоохранители задержали Мартиньша Бренциса, советника премьер-министра страны Андриса Кулбергса, из-за подозрений в возможном мошенничестве с фондами ЕС. Об этом сообщило агентство LETA.

"Мартиньш Бренцис был задержан в рамках существующего уголовного процесса", - говорится в публикации.

Издание отметило, что управление по предупреждению и противодействию коррупции провело обыск в рамках уголовного дела о предполагаемом мошенничестве с закупками и злоупотреблении должностью в связи с расходом средств фондов ЕС на проект самоуправления Алуксненского края.

Как писал сайт KP.RU, Еврокомиссия хочет дать странам больше свободы в трате средств из общего бюджета, однако главный аудитор ЕС предупреждает о росте риска коррупции. По словам главы Европейской счетной палаты Тони Мерфи, ключевые пункты плана по пересмотру долгосрочного бюджета ЕС усложнят контроль за госконтрактами.

Напомним, именно пользователей субсидий фермерам и регионам давно ловят на мошенничестве: в Греции платили за фальшивые пастбища, в Словакии деньги на сельский туризм ушли на роскошные виллы.