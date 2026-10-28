Умер Владимир Алейников, поэт и прозаик

Поэт и прозаик Владимир Алейников скончался в возрасте 80 лет. Фото: Natalia Crofts/commons.wikimedia.org

Поэт и прозаик Владимир Алейников скончался в возрасте 80 лет. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте издательства "Рипол классик".

"Ушел из жизни Владимир Дмитриевич Алейников - поэт, прозаик, переводчик, один из ярчайших и самобытных голосов современной русской литературы. Гениальный поэт. Человек огромного таланта, внутренней свободы и удивительной силы слова", - говорится в опубликованном издательством сообщении.

В окружении поэта отдельно отметили, что похороны Алейникова планируют провести в Коктебеле. При этом точная дата погребения литератора станет известна позднее.

Первые книги стихов Алейникова на родине вышли в период перестройки - в 1987 году. Позднее, в начале 1990-х годов, Алейников также издал несколько крупных сборников.

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