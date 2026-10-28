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НовостиПолитика28 октября 2026 20:24

Собянин сообщил об уничтожении уже 57 БПЛА, летевших на Москву

В аэропортах Домодедово и Внуково ввели ограничения на полеты
Мария ПАНЮТИНА
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 30

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 30

Фото: REUTERS.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали уже 57 беспилотников киевского режима, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны сбили 10 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал градоначальник в мессенджере Max.

Собянин ранее информировал о том, что на подлете к столице было уничтожено 47 дронов. В аэропортах Домодедово и Внуково введены временные ограничения. По данным Росавиации, рейсы принимают и отправляют по согласованию.

Как писал KP.RU, киевский режим атаковал Белгородскую область. ВСУ нанесли удар по сельхозтехнике. В оперативном штабе уточнили, что в результате атаки противника один мирный житель получил смертельное ранение.