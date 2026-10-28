Онищенко: сохранять бодрость после 70 лет поможет правильный сон и чтение Фото: Иван МАКЕЕВ.

Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко дал совет, как сохранить молодость после 70 лет. В этом вопросе помогут полноценный сон, правильное питание, чтение и умеренная физическая активность. Важно также не пытаться повторять нагрузки молодости, они приводят к травмам.

- Причем режим достаточно постоянный и системный: вовремя ложиться спать, вовремя есть, там, обедать, завтракать, ужинать, да? Вовремя гулять, – пояснил специалист в беседе с Абзацем.

Геннадий Онищенко подчеркнул, что заботиться о своем здоровье нужно с молодости. Стоит избегать вредных привычек, а также чрезмерных нагрузок. Отдельно стоит сказать про пользу чтения, она помогает поддерживать умственную активность.

Академик отметил, что книги заставляют мозг самостоятельно создавать образы героев и представлять происходящие события. А вот кино рисует готовую картинку.