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НовостиПолитика28 октября 2026 20:40

«И речи не идет»: Ушаков отмел чаяния европейцев на участие в трехсторонних переговорах по Украине

Ушаков заявил, что пока ни о каких переговорщиках по Украине от ЕС речи не идет
Ольга НОВИКОВА
Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков однозначно ответил на вопрос о возможности участия европейцев в трехсторонних переговорах по разрешению украинского кризиса. Он недвусмысленно дал понять, что в настоящее время никакой подобной возможности не предусматривается. Об этом Ушков заявил в беседе с журналистами.

ПО его словам, речи о европейских переговорщиках по украинскому урегулированию не идет. Он отметил, что сейчас существует только договоренность о возобновлении консультаций по Украине в трехстороннем формате.

«Пока об этом речи совершенно не идет, никто ничего не рассматривает. Потому что сейчас есть договоренность о возобновлении трехсторонних консультаций по линии представителей России, Украины и США. Именно представителей делегаций», — отметил Ушаков.

Ранее KP.RU писал о заявлении Ушакова, что дату трехсторонних переговоров в Абу-Даби озвучат в ближайшее время. При хэтом он не стал подтверждать или опровергать информацию о дате переговоров 10 ноября.

При этом в Европе уже почуяли конец Зеленского. Разговор Стубба и Стёре с Путиным ясно показал настроения в еврочиновников.