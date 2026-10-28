В Кремле рассказали о переговорах России, США и Украины: что известно

Помощник президента России Юрий Ушаков Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона пройдут в Абу-Даби после 4 ноября. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Дипломат опроверг сообщения о возможном проведении переговоров непосредственно 4 ноября. По его словам, дата также будет зависеть от ситуации на поле боя.

"Дата будет [скоро определена]. Но ясно, что это будет после 4 ноября. <...> Наш состав не определен. У нас костяк есть, конечно", - сказал представитель Кремля.

Ушаков добавил, что окончательный состав российской делегации планируется утвердить в ближайшее время. Он отметил, что вопрос об участии представителей ЕС в переговорах пока не рассматривается.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры. Он подчеркнул, что целью диалога является обеспечение безопасности России и Украины.