Онковакцины и новые методы лечения включат в ОМС: что изменится для пациентов в 2027 году

Минздрав России планирует включить 33 новых метода высокотехнологичной медицинской помощи в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2027 год. Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

Минздрав России планирует включить 33 новых метода высокотехнологичной медицинской помощи в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2027 год. Среди них — онковакцины, трансплантация костного мозга и лечение заболеваний сердца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Новые методы охватят несколько медицинских направлений, в том числе онкологию, нефрологию, травматологию и ортопедию, оториноларингологию, эндокринологию, офтальмологию, сердечно-сосудистую хирургию, гематологию и нейрохирургию.

В перечень также планируют включить лекарственную противоопухолевую терапию метастатического рака толстой кишки с применением мРНК-вакцины «Онкорна». Еще одно направление — TIL-терапия, при которой для лечения меланомы используют собственные опухоль-инфильтрирующие лимфоциты пациента. Метод предназначен для пациентов с метастатической или неоперабельной меланомой кожи и слизистых оболочек.

Кроме того, в программу могут войти трансплантация костного мозга, лечение врожденных пороков клапанов сердца и экзопротезирование нижних конечностей. В Минздраве уточнили, что большинство новых методов планируется финансировать за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее KP.RU писал, что онковакцины планируют включить в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2026 год.