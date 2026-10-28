Квартира Артемия Лебедева в центре Киева ушла с молотка: за сколько ее купили

Дизайнер Артемий Лебедев Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Квартиру российского дизайнера Артемия Лебедева в историческом центре Киева продали на приватизационном аукционе. Об этом сообщил Фонд государственного имущества Украины по итогам торгов.

Недвижимость Лебедева площадью 193,2 квадратных метра находится на улице Саксаганского, на двух уровнях последнего этажа шестиэтажного дома. В квартире расположены три комнаты, кабинеты, кухня, два санузла и три балкона.

Квартира перешла в собственность государства по решению Высшего антикоррупционного суда Украины в рамках санкционных мер. В аукционе участвовали два претендента. При стартовой цене около 12,54 млн рублей победитель предложил почти 14,2 млн рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что норвежский суд наложил арест на российскую недвижимость. Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов добавил, что в квартирах проживали дипломаты, но теперь на жилплощадь претендует украинская сторона.