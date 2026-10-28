Россиянам ограничат выдачу долгосрочных автокредитов: кого коснутся новые правила ЦБ

Для целевых автокредитов сроком более восьми лет макропруденциальный лимит для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% установят на уровне 0%. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Банк России с первого квартала 2027 года ужесточит условия выдачи автокредитов. Для заемщиков с высокой долговой нагрузкой ограничат выдачу целевых автокредитов сроком более восьми лет. Также регулятор снизит лимит на потребительские кредиты под залог автомобилей.

Для целевых автокредитов сроком более восьми лет макропруденциальный лимит для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% установят на уровне 0%. Для потребительских кредитов под залог автомобилей этот показатель снизят с 20% до 1%.

По данным ЦБ, во втором квартале 2026 года на целевые автокредиты сроком более семи лет пришлось 26% выдач, а на кредиты сроком более восьми лет — 6%. В третьем квартале 2026 года потребительские кредиты под залог автомобилей составили 47% выдач в соответствующей категории.

При этом лимиты на выдачу целевых автокредитов и нецелевых потребительских кредитов под залог автомототранспортных средств заемщикам с ПДН выше 80% сохранятся на уровне 1%. Новые ограничения начнут действовать с первого квартала 2027 года.

Ранее KP.RU писал о том, как в России меняются правила выдачи кредитов и какие ограничения вводят для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.