Российский риэлтор погиб в Таиланде, спасая подростка: без раздумий бросился в штормовое море

Владелец московского агентства недвижимости «Проспект недвижимости» Андрей Соболев погиб в Таиланде, спасая 15-летнего подростка. Фото: Fotoatelier Berlin/imageBROKER.com/Global Look Press

Владелец московского агентства недвижимости «Проспект недвижимости» Андрей Соболев погиб в Таиланде, спасая 15-летнего подростка. Трагедия произошла 26 октября во время поездки представителей Гильдии риелторов Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в гильдии.

По словам собеседника агентства, Соболев пошел купаться вместе с сыном одного из руководителей гильдии. В этот день в Таиланде была штормовая погода, шли проливные дожди и на море были сильные волны. Мальчик начал тонуть, но Соболев смог помочь ему выплыть.

В итоге подростку удалось выбраться из воды, однако сам риелтор захлебнулся. Его пытались реанимировать больше часа, но спасти мужчину не удалось. Гильдия риелторов Москвы выразила соболезнования семье и близким погибшего. По данным СМИ, ему было 42 года. У него осталась 13-летняя дочь от первого брака.

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