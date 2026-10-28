Путин поздравил российскую спортсменку Касабиеву с победой на ЧМ

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поздравил россиянку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемая Алина Романовна! Поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане. Выдержка, твердый характер, настрой на победный результат помогли вам превзойти сильных и опытных соперниц", - отметил президент.

Касабиева завоевала золотую медаль в весовой категории до 65 килограмм. Путин пожелал спортсменке новых достижений, удачи и всего наилучшего.

Ранее KP.RU сообщал, что сборная России одержала победу в медальном зачете третьего этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Спортсмены выступали с национальной символикой. Российские пловцы завоевали 6 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей.