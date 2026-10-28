США выдали патент на российскую ИИ-технологию распознавания паспортов

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США выдали патент российской компании Smart Engines на технологию искусственного интеллекта, предназначенную для распознавания паспортов на границах. Об этом сообщили в компании.
"Российская компания Smart Engines запатентовала в США флагманскую систему распознавания документов, удостоверяющих личность", - цитирует разработчика РИА Новости.
В компании уточнили, что запатентованная разработка лежит в основе программных решений, которые используются в крупных банках, страховых компаниях, телекоммуникационной отрасли и на государственных границах России.
Ранее KP.RU сообщал, что в России может появиться суверенный искусственный интеллект. Для этого президент Владимир Путин поручил правительству организовать централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации.