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НовостиОбщество28 октября 2026 21:59

США выдали патент на российскую ИИ-технологию распознавания паспортов

Smart Engines получила американский патент на систему распознавания документов
Мария ПАНЮТИНА
США выдали патент на российскую ИИ-технологию распознавания паспортов

США выдали патент на российскую ИИ-технологию распознавания паспортов

Фото: REUTERS.

США выдали патент российской компании Smart Engines на технологию искусственного интеллекта, предназначенную для распознавания паспортов на границах. Об этом сообщили в компании.

"Российская компания Smart Engines запатентовала в США флагманскую систему распознавания документов, удостоверяющих личность", - цитирует разработчика РИА Новости.

В компании уточнили, что запатентованная разработка лежит в основе программных решений, которые используются в крупных банках, страховых компаниях, телекоммуникационной отрасли и на государственных границах России.

Ранее KP.RU сообщал, что в России может появиться суверенный искусственный интеллект. Для этого президент Владимир Путин поручил правительству организовать централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации.