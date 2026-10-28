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НовостиПолитика28 октября 2026 22:20

«Когда корни глубокие, нет причин бояться ветра»: Путин процитировал африканскую поговорку

Путин африканской поговоркой охарактеризовал отношения РФ со странами континента
Диана ЗАМАЛЕЕВА
По словам российского лидера, политическая и экономическая ситуация в мире может меняться, однако принципы взаимодействия России с африканскими странами остаются неизменными.

По словам российского лидера, политическая и экономическая ситуация в мире может меняться, однако принципы взаимодействия России с африканскими странами остаются неизменными.

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин африканской поговоркой описал отношения РФ со странами континента. Он заявил, что их основой остаются дружба, взаимная поддержка, уважение и доверие.

«У африканцев есть хорошая поговорка: когда корни глубокие, нет причин бояться ветра», — сказал Путин на приеме в честь глав делегаций — участников третьего саммита Россия — Африка. Мероприятие прошло в Грановитой палате Московского Кремля.

По словам российского лидера, политическая и экономическая ситуация в мире может меняться, однако принципы взаимодействия России с африканскими странами остаются неизменными.

Путин также отметил, что встречи в широком формате стали доброй традицией и заняли важное место в политическом календаре российско-африканских отношений.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин рассказал о планах России расширять сотрудничество со странами Африки.