«Когда корни глубокие, нет причин бояться ветра»: Путин процитировал африканскую поговорку

По словам российского лидера, политическая и экономическая ситуация в мире может меняться, однако принципы взаимодействия России с африканскими странами остаются неизменными. Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин африканской поговоркой описал отношения РФ со странами континента. Он заявил, что их основой остаются дружба, взаимная поддержка, уважение и доверие.

«У африканцев есть хорошая поговорка: когда корни глубокие, нет причин бояться ветра», — сказал Путин на приеме в честь глав делегаций — участников третьего саммита Россия — Африка. Мероприятие прошло в Грановитой палате Московского Кремля.

По словам российского лидера, политическая и экономическая ситуация в мире может меняться, однако принципы взаимодействия России с африканскими странами остаются неизменными.

Путин также отметил, что встречи в широком формате стали доброй традицией и заняли важное место в политическом календаре российско-африканских отношений.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин рассказал о планах России расширять сотрудничество со странами Африки.