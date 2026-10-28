ВСУ атаковали женщину в инвалидной коляске при эвакуации из Константиновки Фото: REUTERS.

Беспилотник киевского режима атаковал пожилую женщину в инвалидной коляске во время эвакуации из Константиновки. Об этом рассказал сопровождавший ее сын Вячеслав Мамчур.

"С украинскими военными мне приходилось сталкиваться постоянно. Я мать в инвалидном кресле вез 1940 года рождения. Над нами пролетел дрон, развернулся и буквально перед нами ударил", - сказал он для РИА Новости.

Мужчина уточнил, что позже к ним подлетели еще три беспилотника, которые начали их искать. При очередной атаке он почувствовал, что получил осколочные ранения спины.

Мамчур отметил, что ему удалось избежать серьезных травм: небольшие осколки попали в спину и лицо. Его мать отделалась гематомой. После этого они смогли продолжить эвакуацию.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Воронежскую область. Губернатор Александр Гусев добавил, что от удара противника погибли три мирных жителя. Также пострадали 17 человек, есть разрушения.