«Истеричная реакция»: Песков оценил недовольство Европы звонком Стубба и Стёре Путину

Песков отмечал, что Москва не рассматривает разговор со Стуббом и Стёре как диалог с представителями всей Европы. Фото: REUTERS.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских государств на телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил 28 октября в эфире «Первого канала».

«Сразу очень истеричная реакция последовала из Дании, Эстонии, из других стран», — сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии контактов с Финляндией и Норвегией, поскольку обе страны являются непосредственными соседями РФ.

Накануне Песков отмечал, что Москва не рассматривает разговор со Стуббом и Стёре как диалог с представителями всей Европы. Он также исключил возможность участия президента Финляндии в переговорах от имени европейских государств.

Телефонный разговор Путина со Стуббом и Стёре состоялся 27 октября по инициативе Хельсинки и Осло. Финский президент и норвежский премьер заявили, что выступали в беседе от имени своих стран, а не Европы в целом. При подготовке разговора, согласно опубликованной информации, привлекались консультанты с Украины.

Ранее KP.RU писал, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала решение лидеров Финляндии и Норвегии самостоятельно позвонить Владимиру Путину. Она заявила, что ранее европейские страны выступали за согласованные действия и совместный подход к контактам с Москвой.