Некоторые пенсионеры получат две выплаты в декабре: подробности

Россиянам рассказали о досрочной выплате январских пенсий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Россияне, которым пенсия обычно поступает с 1-го по 10-е число месяца, в декабре получат две выплаты. Об этом сообщила депутат Госдумы Элеонора Кавшар в интервью ТАСС.

Политик уточнила, что досрочная выплата связана с продолжительными новогодними каникулами, которые в 2027 году продлятся 11 дней. В этот период многие организации не работают, поэтому январские пенсии перечисляют заранее.

Кавшар уточнила, что январская выплата поступит без плановой индексации. По ее словам, повышение страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа: на 6,8% в феврале и на 3,3% в апреле.

Ранее KP.RU сообщал, что фиксированную выплату в составе страховой пенсии по старости хотят повышать с 70 лет, а не с 80, как это предусмотрено сейчас. Член ОП Владислав Гриб пояснил, что мера помогла бы гражданам справляться с допрасходами.