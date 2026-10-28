Летевший из Агадира в Марсель самолет подал сигнал тревоги над Атлантикой Фото: REUTERS.

Пассажирский Boeing 737, следовавший из марокканского Агадира в Марсель, подал сигнал тревоги вскоре после взлета. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

По словам источника, после подачи сигнала самолет несколько раз облетел атлантическое побережье, а затем взял обратный курс. Причина тревоги не уточняется. Сейчас судно уже приземлилось.

На время посадки самолета диспетчеры направили в зону ожидания два других борта, следовавших в Агадир из Нанта и Брюсселя. Они выполнили несколько кругов, прежде чем получили разрешение на заход на посадку.

Ранее KP.RU сообщал, что пассажирский самолет, вылетевший из Лондона в Чикаго, подал сигнал тревоги. Лайнер долетел до западных районов Ирландии, затем повернул обратно и начал вырабатывать топливо. Борт два часа кружил в небе над аэропортом Хитроу.