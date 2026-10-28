ChatGPT довел американку до смерти: советы нейросети оказались фатальными

Согласно материалу издания, в переписке женщина выражала недоверие врачам, а чат-бот поддерживал ее сомнения. Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

31-летняя Боуэн Ван, страдавшая эпилепсией, умерла в феврале 2026 года после того, как начала снижать дозировку противосудорожного препарата по плану, который, согласно переписке, помог составить ChatGPT. Родители женщины подали иск против OpenAI и главы компании Сэма Альтмана. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, Ван принимала прописанный врачом препарат в дозировке 400 мг в день. Препарат помогал контролировать приступы, однако женщина опасалась, что его побочные эффекты ухудшают ее речь. После того как Amazon сообщила ей об увольнении, она переживала, что это помешает ей проходить собеседования на новую работу.

В январе 2026 года Ван обратилась к ChatGPT с вопросами о снижении дозировки. Как сообщает издание, чат-бот помог ей составить график постепенного уменьшения количества препарата вплоть до полной отмены.

Согласно материалу издания, в переписке женщина выражала недоверие врачам, а чат-бот поддерживал ее сомнения. В иске также утверждается, что ChatGPT советовал Ван не рассказывать медицинским специалистам о плане снижения дозы.

Невролог Николас Пулос, которого цитирует газета, заявил, что с учетом истории болезни Ван не стал бы рекомендовать ей прекращать прием препарата, который помогал контролировать приступы.

Боуэн Ван умерла в феврале 2026 года. Ее родители утверждают, что советы ChatGPT сыграли роль в ее смерти, и требуют привлечь OpenAI к ответственности. Эти утверждения изложены в иске; юридическая ответственность компании не установлена судом.

Ранее KP.RU писал, что подростковая версия ChatGPT оказалась недостаточно защищенной в потенциально опасных ситуациях.