Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 октября 2026 23:10

ВСУ пытаются атаковать Москву: сбито более 70 дронов, аэропорты не принимают самолеты

Собянин сообщил о ликвидации 96 беспилотников, летевших на Москву
Мария ПАНЮТИНА
Собянин сообщил о ликвидации 72 дронов на подлете к Москве

Собянин сообщил о ликвидации 72 дронов на подлете к Москве

Фото: REUTERS.

Киевский режим продолжает попытки атаковать Москву. В ночь на 29 ноября силами противовоздушной обороны ликвидировано уже 96 беспилотников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Отражена атака 15 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал градоначальник в мессенджере Max. Через некоторое время он сообщил об успешной ликвидации еще 24 беспилотников ВСУ.

Собянин ранее информировал об уничтожении 57 дронов ВСУ. Три столичных аэропорта приостановили прием и выпуск самолетов. Ограничения введены в Домодедово, Внукове и Жуковском.

Ранее KP.RU сообщал об украинской атаке на пассажирский автобус, следовавший из Симферополя в Москву. Во время вражеского удара в салоне находился 31 человек. В результате погиб один мирный житель, есть пострадавшие.