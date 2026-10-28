ВСУ пытаются атаковать Москву: сбито более 70 дронов, аэропорты не принимают самолеты

Собянин сообщил о ликвидации 72 дронов на подлете к Москве Фото: REUTERS.

Киевский режим продолжает попытки атаковать Москву. В ночь на 29 ноября силами противовоздушной обороны ликвидировано уже 96 беспилотников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Отражена атака 15 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал градоначальник в мессенджере Max. Через некоторое время он сообщил об успешной ликвидации еще 24 беспилотников ВСУ.

Собянин ранее информировал об уничтожении 57 дронов ВСУ. Три столичных аэропорта приостановили прием и выпуск самолетов. Ограничения введены в Домодедово, Внукове и Жуковском.

Ранее KP.RU сообщал об украинской атаке на пассажирский автобус, следовавший из Симферополя в Москву. Во время вражеского удара в салоне находился 31 человек. В результате погиб один мирный житель, есть пострадавшие.