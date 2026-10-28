«Попытка навредить отношениям с Африкой»: посольство России обвинило Францию в давлении накануне саммита

Российские дипломаты отвергли обвинения и заявили, что французская сторона не представила доказательств. Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посольство России во Франции обвинило французское агентство Viginum в попытке навредить отношениям Москвы с африканскими странами. Поводом стал доклад о якобы "информационном вмешательстве" России в дела государств Африки, опубликованный прямо накануне саммита Россия — Африка.

«Это попытка нанести ущерб позитивным отношениям России с африканскими странами», — заявили в российском посольстве, комментируя публикацию доклада.

В документе Viginum утверждается, что Россия якобы пытается влиять на общественное мнение в африканских государствах, в том числе "распространять антиукраинские и антифранцузские нарративы".

Российские дипломаты отвергли обвинения и заявили, что французская сторона не представила доказательств. В посольстве также подчеркнули, что проведение экспертных встреч и развитие связей между СМИ являются обычной международной практикой.

Отдельную критику вызвало упоминание в докладе празднования Дня народного единства в Республике Конго, прошедшего при поддержке российского посольства. Французская сторона рассматривает это мероприятие как предполагаемый "элемент российской спецоперации".

В диппредставительстве назвали доклад несерьёзным документом, который, по мнению российских дипломатов, отражает русофобские и колониальные подходы.

Ранее KP.RU писал, что во Франции заявляли о недовольстве расширением сотрудничества России со странами Африки.