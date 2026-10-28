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НовостиПолитика28 октября 2026 23:23

Россия и США обсуждают снятие санкций: в Кремле рассказали подробности

Ушаков сообщил о переговорах с США об отмене санкций против РФПИ
Мария ПАНЮТИНА
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: REUTERS.

Вопрос о возможном снятии санкций с Российского фонда прямых инвестиций уже некоторое время обсуждается с американской стороной. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Такой разговор ведется. Он уже какое-то время ведется, каков будет результат - я не знаю", - ответил дипломат журналистам на соответствующий вопрос.

Ушаков добавил, что глава фонда Кирилл Дмитриев активно поддерживает контакты с представителями США. Дискуссии по этому вопросу продолжаются до сих пор.

Ранее KP.RU сообщал, что США загнали себя в ситуацию, когда они пытаются найти варианты отказа от антироссийских санкций. Дмитриев отмечал, что американцы все больше и больше понимают, что ограничения вредят именно Вашингтону.