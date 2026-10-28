В Уругвае столкнулись два самолета, один из пилотов погиб Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В Уругвае два легких самолета, выполнявших тренировочные полеты, столкнулись в воздухе. В результате один пилот погиб. Об этом сообщает Subrayado со ссылкой на военно-воздушные силы страны.

Инцидент произошел в районе Гуасувиры департамента Канелонес. После столкновения одному из самолетов удалось совершить посадку на территории аэроклуба Green. Второй борт потерпел крушение.

Обломки упавшего самолета обнаружили в лесистой местности примерно в двух километрах от местного аэродрома. На борту находился только пилот. Мужчина 58 лет ранее служил в военно-воздушных силах Уругвая.

Ранее KP.RU сообщал, что на Филиппинах два военных самолета столкнулись во время учебного полета. Суда рухнули на территорию авиабазы Фернандо. Полеты SF-260 были временно приостановлены до выяснения причин. Погибли четыре пилота.