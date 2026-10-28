Устроил собственные похороны с помощью ИИ и козы: в Индии обвиняемый в убийстве обманул суд

Затем родственники предъявили документ в суде, рассчитывая добиться прекращения дела. Сам Раджбхар скрывался от правосудия. Фото: Yanni Rawat/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Индии мужчина, обвиняемый в убийстве, инсценировал собственную смерть с помощью искусственного интеллекта, чтобы избежать судебного разбирательства. Вместо своего тела он кремировал козу, а затем использовал нейросеть, чтобы создать изображение с собственным лицом на погребальном костре, сообщает NDTV.

По данным издания, Раджкумар Раджбхар находился на свободе под залогом по делу об убийстве, совершённом в 2016 году. Чтобы убедить окружающих в своей смерти, он организовал похоронную процессию и подготовил фотографии, в том числе с участием родственников. Изображения передали в муниципалитет, после чего было выдано свидетельство о смерти.

Затем родственники предъявили документ в суде, рассчитывая добиться прекращения дела. Сам Раджбхар в это время скрывался от правосудия. По данным полиции, мужчина также собирал деньги у состоятельных людей, обещая вложить их в фондовый рынок. Правоохранители считают, что инсценировка смерти могла помочь ему избежать не только суда, но и требований вернуть деньги.

В итоге мужчину задержали 25 октября недалеко от его дома в штате Уттар-Прадеш. Помимо обвинения по делу об убийстве, ему теперь предстоит ответить и по делу о предполагаемой подделке документов.

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