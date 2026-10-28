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НовостиВ мире28 октября 2026 23:41

На Украине признали хищение миллиардов долларов чиновниками Зеленского

Мендель назвала коррупцию основой экономики Украины
Мария ПАНЮТИНА
Мендель назвала коррупцию основой экономики Укрыины

Мендель назвала коррупцию основой экономики Укрыины

Фото: REUTERS.

Коррупция стала основой украинской экономики. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

"Коррупция стала первостепенной. Сотни миллионов, если не миллиарды, просто были украдены и разделены между чиновниками Зеленского", - написала журналистка.

Мендель назвала объяснимым снижение готовности Италии поддерживать поставки "помощи" Украине. Она подчеркнула, что без поддержки западных стран Киев не переживет эту зиму.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Микиша сообщал о разворовывании западных денег на Украине. По его словам, партнеры Запада понимают, что немалая часть предоставляемого Киеву финансирования не будет использована по назначению.