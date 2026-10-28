Собянин сообщил об отражении атаки уже 111 направлявшихся к Москве БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении 111 беспилотников на подлете к Москве Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Киевский режим выпустил в сторону Москву 111 дронов. Средствами противовоздушной обороны были сбиты все аппараты, летевшие в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"24 беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны", - написал глава российской столицы в мессенджере Max.

Собянин уточнил, что после уничтожения дронов специалисты оперативных служб приступили к работе на местах падения обломков. Они проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности.

Напомним, что ранее в ночь на 29 октября на подлете к Москве было уже сбито 96 беспилотников ВСУ. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее KP.RU писал, что киевский режим атаковал Брянскую область. Глава региона Егор Ковальчук добавил, что погиб один мирный житель. Также при ударе по торговому центру пострадали два человека.