Киберспортсмены попали под прицел ГУР: в украинскую базу внесли шесть игроков из России и Казахстана

В разделе под названием «Мы идентифицируем цели» собраны сведения о 254 спортсменах, тренерах и спортивных функционерах из России и других стран. Фото: Jan Huebner/Lakomski, via www.im/Global Look Press

Пять российских киберспортсменов и один спортсмен из Казахстана попали в базу War and Sanctions Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В разделе под названием «Мы идентифицируем цели» собраны сведения о 254 спортсменах, тренерах и спортивных функционерах из России и других стран. Авторы ресурса призывают отстранять перечисленных людей от соревнований и исключать их из спортивных федераций.

Среди внесённых в базу представителей киберспорта — президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. В список также включили российского профессионального игрока в Dota 2 Ивана Pure Москаленко, выступающего за команду 1w Team. По данным издания, поводом стало то, что во время одной из игр он нарисовал на игровом поле букву Z.

Ещё один фигурант базы — казахстанский киберспортсмен Адлет Сатыбалдин, известный под ником Lighweight. Как следует из данных ресурса, причиной включения в список стала его открытая поддержка специальной военной операции. Ему также вменяют благодарность Владимиру Путину за помощь Казахстану во время массовых беспорядков в январе 2022 года.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, комментируя деятельность украинских спецслужб, заявил, что считает ГУР, СБУ и украинские добровольческие формирования наследниками организаций, сотрудничавших с нацистской Германией.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Зеленский ввёл санкции против Федерации компьютерного спорта России и ряда российских спортивных деятелей.