Стали известны кандидаты на пост премьера Сербии после поражения коалиции Вучича

Бывший глава центробанка и баскетболист могут войти в руководство Сербии Фото: REUTERS.

Среди возможных претендентов на пост премьер-министра Сербии из представителей "Студенческого списка" оказались бывший глава центрального банка, кардиолог, баскетболист и химик. Об этом сообщает Reuters.

Первым номером движения стал кардиолог и профессор Нови-Садского университета Илия Срданович. По данным издания, он выступает за борьбу с коррупцией и реформу здравоохранения, не считая вступление в ЕС первоочередной задачей.

В число потенциальных руководителей также вошел экономист Деян Шошкич, возглавлявший центральный банк Сербии в 2010-2012 годах. Во время кампании он предложил ослабить динар для повышения конкурентоспособности экспорта.

Еще одним представителем движения стал президент баскетбольной Евролиги Деян Бодирога - двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпиады 1996 года. Он участвовал в студенческих митингах и призывал вернуть страну гражданам.

Четвертым кандидатом агентство назвало профессора органической химии Радомира Саичича, присоединившегося к протестам после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде в 2024 году. Аналитики рассматривают его как возможного участника будущих президентских выборов.

Ранее KP.RU сообщал, что досрочные парламентские выборы в Сербии закончились печально для бывшего президента Александра Вучича. Его коалиция "Объединенная Сербия" набрала 39,3% голосов против 52,1% у оппозиционеров "Студенческого списка".