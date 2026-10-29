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НовостиВ мире29 октября 2026 0:31

Ближнему Востоку приготовиться: США предупредили о возможных атаках на Иран

AP: США предупредили Ближний Восток о возможных атаках на Иран
Мария ПАНЮТИНА
США предупредили Ближний Восток о возможных атаках на Иран

США предупредили Ближний Восток о возможных атаках на Иран

Фото: REUTERS.

Американские чиновники предупредили страны Ближнего Востока о возможном возобновлении военных действий против Ирана. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух дипломатов.

По данным издания, США призвали ряд ближневосточных стран и региональных союзников подготовиться к возможному возобновлению атак на Иран после выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

Агентство уточняет, что американских партнеров предупредили о вероятности ответных действий со стороны исламской республики в случае новых ударов.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал решение о начале военной операции против Ирана одним из величайших в своей жизни. Он заявил, что без колебаний повторил бы этот шаг. По его словам, вызванные конфликтом трудности нужны ради долгосрочной выгоды.