Нетаньяху предложили помилование в обмен на уход из политики: в Израиле рассказали о возможной сделке

Президент Израиля Ицхак Герцог якобы предложил премьер-министру Биньямину Нетаньяху остаться во главе правительства ещё на два года, а затем полностью уйти из политики в обмен на помилование. Фото: IMAGO/Saeed Qaq/Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог, по информации телеканала C14, якобы предлагал премьер-министру Биньямину Нетаньяху вариант, при котором тот сохраняет пост главы правительства ещё на два года, а затем уходит из политики в обмен на помилование.

Как утверждает телеканал, Герцог продвигает эту идею уже около двух лет. Такой сценарий может рассматриваться при формировании нового правительства, если распределение парламентских мандатов останется прежним.

По данным издания, Нетаньяху в случае создания правительства с ротацией премьер-министра может настаивать на том, чтобы первым занять этот пост.

Тем временем подсчёт голосов на выборах ещё не завершён. Продолжается обработка бюллетеней военнослужащих и других категорий избирателей, голосовавших в специальных конвертах. Официальные результаты ожидаются в следующую среду. После этого Герцог проведёт консультации с парламентскими фракциями.

При этом канцелярия президента Израиля назвала сообщения о предполагаемом предложении «полным фейком» и заявила, что не спекулирует на тему формирования правительства.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп неоднократно обращался к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с просьбой помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в отношении которого продолжаются судебные разбирательства по делам о коррупции.