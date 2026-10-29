Премьер-министр Словакии Роберт Фицо Фото: REUTERS.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские страны наконец осознали необходимость диалога с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования на Украине.

"Аллилуйя, весь мир и уже наконец-то Европа поняли, что если мы хотим завершить конфликт на Украине, то мы должны говорить с российским президентом Путиным", - сказал он в видеообращении.

Фицо подчеркнул, что выступает за диалог с Москвой с самого начала конфликта. По его словам, все больше европейских политиков также начинают признавать необходимость переговоров с Россией.

Напомним, что Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Лидер России указал, что мир на Украине возможен только с учетом интересов Москвы.

Как отметили иностранные издания, диалог вызвал разногласия среди европейских союзников Украины. Стубб и Стёре не согласовали переговоры с другими лидерами ЕС. Чиновники посчитали, что теперь европейцы могут начать звонить Путину "налево и направо".