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НовостиВ мире29 октября 2026 0:50

"Аллилуйя": в ЕС оценили инициативу Стубба и Стёре поговорить с Путиным

Фицо: Европа поняла важность прямого диалога с Путиным
Мария ПАНЮТИНА
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские страны наконец осознали необходимость диалога с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования на Украине.

"Аллилуйя, весь мир и уже наконец-то Европа поняли, что если мы хотим завершить конфликт на Украине, то мы должны говорить с российским президентом Путиным", - сказал он в видеообращении.

Фицо подчеркнул, что выступает за диалог с Москвой с самого начала конфликта. По его словам, все больше европейских политиков также начинают признавать необходимость переговоров с Россией.

Напомним, что Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Лидер России указал, что мир на Украине возможен только с учетом интересов Москвы.

Как отметили иностранные издания, диалог вызвал разногласия среди европейских союзников Украины. Стубб и Стёре не согласовали переговоры с другими лидерами ЕС. Чиновники посчитали, что теперь европейцы могут начать звонить Путину "налево и направо".