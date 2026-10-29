Рыбы меньше, соли больше: Роскачество выявило нарушения у 15 марок консервов из скумбрии

При этом ни в одной из 37 исследованных марок не обнаружили нарушений по микробиологическим показателям, включая наличие возбудителей ботулизма, плесени и дрожжей. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Проверка консервированной скумбрии с добавлением масла показала, что соответствуют обязательным требованиям не все производители. Роскачество изучило продукцию 37 российских торговых марок и обнаружило нарушения у 15 из них.

При этом опасных для здоровья консервов среди исследованных образцов не оказалось. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на организацию.

В перечень марок, к продукции которых возникли претензии, вошли «Вкусные консервы», «Каждый день», «Люди любят», «Мореслав», «Морское содружество», «Морские традиции», «Морской котик», «Онежские деликатесы», «Посейдон», «Хозяин Балтики», «Фишмар», Aro, Globus, Gold Fish и ZR.

Одно из ключевых требований касается количества рыбы в упаковке: её доля должна составлять как минимум половину содержимого банки. Однако в консервах «Каждый день», «Посейдон», «Хозяин Балтики» и Aro этот показатель оказался ниже установленного уровня. Ещё у четырёх марок специалисты обнаружили расхождение между фактическим количеством рыбы и данными, указанными на этикетке.

Претензии возникли и к другим характеристикам продукта. В консервах шести торговых марок содержание соли не соответствовало нормам ГОСТа. В продукции марки «Беринг» эксперты нашли жёсткие рыбные кости, скумбрия «Знатока» оказалась суховатой, а у консервов «5 Морей» отметили слабый горьковатый привкус.

При этом лабораторные исследования не выявили микробиологических нарушений ни у одной из 37 марок. В частности, специалисты не обнаружили возбудителей ботулизма, плесени и дрожжей.

Информацию о выявленных недостатках Роскачество передало надзорным органам, торговым сетям и изготовителям.

Сеть «Глобус» уже прекратила продажу консервов под собственными марками Globus и «Морской котик». Некоторые производители, в свою очередь, начали внутренние проверки и работу над устранением нарушений.

Ранее KP.RU рассказывал о проверке рыбных консервов в Мурманской области: с начала 2026 года специалисты исследовали продукцию 197 партий общим весом более 413 тонн.

Лабораторные анализы охватывали разные виды консервов — от печени трески и икры до скумбрии в масле, тунца и лосося. Эксперты проверяли продукцию на микробиологические показатели, промышленную стерильность, паразитарную чистоту и соответствие установленным нормативам.