"Откровенное хамство": МИД России требует реакции Армении на слова Арушаняна об "Иванах"

Россия ждет реакции Армении на слова Арушаняна Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия рассчитывает на однозначную реакцию Армении на слова губернатора Ширакской области Давида Арушаняна о неких "Иванах". Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Таким откровенно хамским неонацистским лозунгам не должно быть места в любом уважающем себя обществе, тем более в армянском", - сказала российский дипломат на брифинге.

Захарова добавила, что Москва ждет соответствующей реакции Еревана на критику Арушаняном празднования Дня города Гюмри, организованное оппозицией "Сильная Армения". Он заявил, что жители города - не "Иваны".

Ранее политолог Артур Атаев сообщил, что уровень русофобии в Армении начал зашкаливать. Пропаганда сделала свое дело. По его словам, когда в Москве говорят, что в Ереване все развивается по киевскому сценарию - за этими словами многое стоит.